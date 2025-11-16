onedio
17 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
17 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzü sana biraz daha dikkatli olmanı söylüyor. Özellikle de omurga ve kalça bölgelerine. Sıkı bir ofis çalışanıysan veya uzun süreler boyunca oturman gereken bir işin varsa, bugün biraz daha hareket etmeye çalış. Çünkü uzun süreli oturma, bu bölgelerde ağrılara neden olabilir.

Sabah Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte hafif tempolu bir yürüyüşe çıkmak, hem bedenini hem de zihnini canlandıracak. Bu da gün boyu enerjik hissetmeni sağlayacak ve aynı zamanda omurga ve kalça sağlığını koruyacak bir aktivite. Akşam saatlerinde ise hava durumu ne olursa olsun, biraz açık havaya çık ve kısa bir yürüyüş yap. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
