Sevgili Akrep, Pazartesiye adım atarken, sezgilerini bir kenara bırakıp stratejik bir profesyonellikle iş hayatına odaklanmalısın. Güneş ile Satürn üçgeninin etkisi altında, hangi işlerin ne kadar kritik olduğunu daha iyi kavrayacak ve bunu kimse fark etmeden, perde arkasında büyük hazırlıklar yaparak değerlendireceksin.

Tam da bu noktada bilmelisin ki bugün, kontrol tamamen sende. Bu yüzden perde arkasında oyunu kurmakla kalmayıp bir projenin yönetimi ve iş süreçlerinin tasarlanması gibi alanlara da odaklanıp iş hayatını bir bütün olarak ele almalısın. Gücünü göstermenin zamanı geldi! Bu arada uzun süredir göz ardı edilen emeğin bugün hak ettiği takdiri toplayabilir. Atacağın adımlar, haftanın geri kalanında sert değil ama sağlam bir güç oluşturmanı sağlayacaktır unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise duyguların oldukça derin ancak kararlılıkla ilerliyorsunuz. Flört ettiğiniz kişilerden güven testinden geçenler hayatınızda kalacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu dönemde bağlarınızı güçlendirecek ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…