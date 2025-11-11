Sevgili Akrep, bugün senin için yoğunluk ve derinlikle dolu bir gün olacak. Ancak endişe etme, çünkü bu yoğunluk içerisinde bile kendine ayıracağın kısa ama etkili anlar, tüm karmaşanın içinde seni rahatlatacak bir şifa hissi verecek. Belki bir fincan kahve, belki bir kitap sayfası veya belki de sadece sessizlik... İçinde bulunduğun yoğunluk, bu kısa molalarla hafifleyecek. Kendi içine dönüp, kendiyle baş başa kalacağın bu anlar, senin için bir şifa olacak.

Ayrıca, bugün içsel farkındalığını artırmak ve bilinçli duraklamalar yapmak, seni dengede tutacak. Bilinçli duraklamalar, günün yoğunluğunda bile seni dengede tutacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…