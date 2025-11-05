onedio
6 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gökyüzünün en büyüleyici ve romantik gezegeni Venüs, burcunda ilerlerken, içsel ateşinin kıvılcımlarını birer birer alevlendiriyor. Bu enerjiyi bastırmak yerine, onu doğru yönlere kanalize etmek için ideal bir zaman dilimindeyiz.

Dans etmek, bu enerjiyi bedeninde özgürce dolaştırmak için harika bir yol olabilir. Ritmin seni sürüklediği yerlere izin ver ve bedeninin enerjiyi nasıl dönüştürdüğünü izle. Tutkulu bir müzik, belki de biraz rock'n roll ya da Latin ritimleri, içsel ateşini dışa vurman için mükemmel bir araç olabilir. Daha sakin bir alternatif arayanlar içinse, doğayla iç içe uzun yürüyüşler de bu enerjiyi dönüştürmek için ideal. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

