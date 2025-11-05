Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir büyücü gibi etrafındaki herkesi büyülemeye hazırsın. Bu durumu bir abartı olarak algılama çünkü gerçekten öyle. İşin ilginç yanı, belki de uzun süredir zihninde yer eden bir eski sevgilinin, yeniden hayatına girmesi an meselesi. Aslında, daha doğru bir ifadeyle, sen onun aklını tekrar başından alacak kadar büyüleyici olabilirsin...

Bu dönemde, aşk hayatında tutkunun yanı sıra dürüstlüğün de önem kazandığını hissedeceksin. Duygularını gizlemek yerine, onları ifade etmekten çekinmemelisin. Ancak stratejik olmayı unutma. Duygularını ifade ederken, karşındaki kişinin duygularını da göz önünde bulundurman gerektiğini aklından çıkarma. Bugünden itibaren, hem aşkta hem de iş hayatında senin dönemin başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…