Sevgili Akrep, bugün kalbinin hassas terazisinde hislerinin ağırlığı bir hayli fazla. Partnerinle aranda belirsizlikler mi var? Bu belirsizliklerin üstünü örtmek yerine, bu dönemde onları netleştirmen daha olası. Artık duygularını saklamak, onları gizlemek neredeyse imkansız hale geldi. Her şey apaçık ortada ve bu durum seni biraz tedirgin ediyor da olabilir.

Ancak bu Dolunay döneminde, duygularını açıkça ifade etmekten korkma. Aksine, cesur ol ve hislerini saklamak yerine onları ifade etmeyi tercih et. Bu Dolunay döneminde gerçek duyguların ve samimiyetin kazandırdığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…