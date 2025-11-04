Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Boğa burcunda konumlanması ile Dolunay enerjisi seni de sarıyor. Dahası, Güneş'in de burcunda parladığı bugün, hayatında bazı şeyler değişim sinyali veriyor. Görünen o ki bu Süper Dolunay, tam da karşıt burç hattında gerçekleşerek hayata dair bazı kararlar almanı sağlıyor. İş ilişkileri, kariyer hedefleri ve planlarında değişim başlıyor. Böylece ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası söz konusu oluyor.

Şimdi iş ortaklıklarında yeni bir yön belirlenmesi söz konusu olabilir. Belki de iş hayatında yeni bir rota çizmek üzeresindir, kim bilir? Tabii bu dönem aynı zamanda keskin bir 'kopuş' değil, daha çok bir 'yeniden tanımlama' süreci olacaktır. İlişkilerini ve iş ortaklıklarını yeniden değerlendireceğin, belki de yeni bir bakış açısı kazanacağın bir dönem seni bekliyor. Bu yüzden her anı kucaklamak ve değişen dünyanın içindeki kusursuz düzeni inşa etmek seni heyecanlandırabilir.

Gelelim aşka! Bugün, kalbinin terazisi oldukça hassas. Partnerinle aranda belirsizlikler varsa, bu dönemde netlik kazanmaları muhtemel. Artık duygularını saklamak ya da gizlemek neredeyse imkansız. Her şey apaçık ortada... Bu Dolunayda, duygularını açıkça ifade etmekten ise asla korkma. Aksine cesur ol, çünkü bu Dolunayda samimiyet, her zamankinden daha fazla kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…