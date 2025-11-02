Sevgili Akrep, bugün yoğun hissettiğin enerjinin ve sezgilerinin Venüs ile Jüpiter karesi tarafından daha da körüklendiğini fark edebilirsin. Bu noktada kontrol etme arzunun bazen seni fırsatları gölgelemeye ittiğini düşünebilirsin. İş hayatında, gizli tutkuların ve stratejik hamlelerin seni ileriye taşıyabileceği bir gün olabilir. Ancak, aşırı manipülasyonun seni ve çevrendekileri zor duruma sokabileceğini unutma.

Kariyerinde derinleşme ve dönüşüm temaları bugün seninle olacak. Sabırlı bir şekilde çalıştığın bir konu üzerinde daha fazla ilerleme kaydedebilirsin. Finansal planlarında riskleri hesaplaman ve abartılı umutlara yatırım yapmaman gerektiği bir gün olabilir.

Aşk hayatında ise tutkuların bugün daha güçlü hissedilebilir! Açıklık ve karşılıklı güvenin ilişkinin derinleşmesine yardımcı olacağını aklından çıkarmasan iyi edersin. Özellikle de Venüs'ün etkisi altında hissetmeye ve kapılmaya bu denli açıkken... Tabii eğer bekarsan, haftanın ilk gününde sosyal mecralardan tanıştığın bir yabancı ile aşka düşebilirsin. Bu noktada senin ona karşı açık olacağına eminiz ama sona karşı açık mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…