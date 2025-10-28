Sevgili Akrep, bugün Mars ve Satürn arasında oluşan üçgen, seni stratejik bir dahiye dönüştürüyor. Adeta bir satranç ustası gibi her hamleni özenle planlıyor, riskleri titizlikle yönetiyorsun. Bu arada iş hayatında istikrar rüzgarları esmeye başlıyor. Belki de bir süredir uğraşıp didindiğin bir konuda nihayet sonuç almanın eşiğindesin. Sabırla ve özenle oluşturduğun planlar, sonunda olgunlaşmış meyvelerini sunmaya başlıyor.

İş ortamında sessiz ama derinden hissedilen bir varlığın var. İnsanlar senin gücünü fark ediyor ama sen bunu öyle bir zarafetle yansıtıyorsun ki, kimse rahatsız olmuyor. Bugün, stratejik düşünmek kadar sakin kalmak da seni bir adım öne taşıyacak. Şimdi gücünü herkes görecek.

Biraz da aşktan haberler... Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün arasındaki üçgen, duygularını derinleştiriyor. Partnerinle ruhsal bir bağ kurabilir, belki de eski bir kırgınlığı şefkatle onarabilirsin. Bu arada eğer bekarsan, içgüdülerinle seni çeken biri kalbini hızlandırabilir. Ancak gerçek aşk seni geçmişten yakalayabilir. Ne dersin, duyguların bu derece derinken eski bir dosttan aşık olur mu? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…