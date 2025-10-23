Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında dramatik bir hava esiyor gibi görünüyor. Ancak bu tür durumların altından sıyrılabileceğinden hiç şüphemiz yok. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu kare, senin rekabetçi yanını ve güç oyunlarına olan ilgini tetikliyor. Fakat senin doğuştan gelen yeteneklerin ve stratejik zekanla, bugün karşılaşabileceğin her türlü zorluğu avantaja dönüştürebilirsin.

Finansal konularda ise daha dikkatli olman gereken bir güne başlıyoruz. Eski yatırım alışkanlıkların, artık gereği yokmuş gibi gelen ortaklık ilişkilerin veya seni sınırlayan durumlar, bugün gün yüzüne çıkabilir. Beklenmedik harcamalar kapıda olabilir, bu nedenle bütçeni dikkatli yönetmende fayda var.

Sırada aşk var elbette! Aman dikkat, bugün ateşin ve tutkun tavan yapabilir... Partnerinle aranda gizli çekişmeler yaşanabilir ancak bu durum ilişkini daha da güçlendirebilir. Artık birbirinize bambaşka bir penceren bakacaksınız! Peki ya bekar Akrep burçları? Size de güzel bir haberimiz var, bu aralar karşı cinsin enerjisi derin ve etkileyici olabilir. Bu yüzden kalbini tamamen bir yabancıya bile teslim edebilirsin. Plüton'un etkisiyle bu aşk, ansızın ve en güzel haliyle seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…