Sevgili Akrep, bugün iş hayatında sanki bir tiyatro sahnesindeymişsin gibi hissedebilirsin. Ancak unutma ki, senin gibi güçlü ve kararlı bir ruh, bu tür dramatik durumların üstesinden gelebilir. Güneş ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu kare, senin rekabetçi ruhunu ve güç oyunlarına olan doğal eğilimini harekete geçirebilir. Ancak senin doğuştan gelen yeteneklerin ve stratejik zekanla, bugün karşılaşabileceğin her türlü zorluğu avantaja dönüştürebilirsin. Yani, bugün senin için belki de bir zafer günü olabilir!

Para konularında ise biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Eski yatırım alışkanlıkların, belki de artık gereksiz olduğunu düşündüğün ortaklık ilişkilerin veya seni sınırlayan durumlar, bugün belki de ilk kez açığa çıkabilir. Beklenmedik harcamalar kapıda olabilir, bu nedenle bütçeni dikkatli yönetmende fayda var. Unutma, para konularında dikkatli olmak, gelecekte daha rahat bir finansal durum elde etmenin anahtarıdır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…