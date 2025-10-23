onedio
24 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
23.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hayatında beliren gizli gerilimler, beklenmedik dönüşler ve değişken enerjilerin bedenine yansımasını hissedebilirsin. Bu dönemde, belki de biraz fazla kontrol etme çabası içinde olabilirsin. Ancak unutma ki, her şeyi kontrol etmeye çalışmak, bazen gerginlikleri tetikleyebilir ve seni daha da yorabilir.

Bu dönemde ani ve düşünmeden yapılan hamleler yerine, stratejik ve planlı hareket etmek sizin için çok daha koruyucu olacaktır. Unutma, hayat bir satranç oyunu gibidir ve her hamleni dikkatlice planlaman gerekmektedir. Bu dönemde kendine biraz daha fazla zaman ayır, enerjini dikkatlice yönet ve her adımını dikkatlice planla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

