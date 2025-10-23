Sevgili Akrep, bugün kalbindeki heyecan seni saracak... İçindeki ateş ve tutku öyle bir yükselebilir ki etrafındakileri bile etkileyebilir. Partnerinle yaşayacağın gizli çekişmeler, ilk başta sana zor gelebilir ama unutma ki, bu durum ilişkinin temelini daha da sağlamlaştırabilir. Bu süreçte birbirinize bambaşka bir pencereden bakma şansınız olacak. Bu da ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilir.

Peki ya bekar Akrep burçları? Sizleri de unutmadık, size de güzel bir haberimiz var. Son zamanlarda karşı cinsin enerjisi sizi derinden etkileyebilir. Bu etki öyle yoğun olabilir ki, kalbinizi tamamen bir yabancıya bile teslim edebilirsiniz. Bu durumda Plüton'un etkisini unutmamak gerek. Plüton'un etkisiyle bu aşk, ansızın ve en güzel haliyle seni sarabilir. Bu aşk, belki de hayatınızın aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…