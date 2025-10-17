Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile yaraları iyileştiren Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık, aşk hayatında tutkularının derinleştiğini hissettirebilir. Ateşli ve tutkulu ruh halini daha da körükleyen bu enerji ise partnerinin nefes almakta zorlandığı bir atmosfer yaratabilir. İşte tam da bu noktada, onun duygusal alanına fazla müdahale etmemeye özen göstermeli ve arzularını kontrol etmeyi öğrenmelisin.

Bekar Akrep burçları, sizleri de unutmadık! Eski bir aşkın, belki de hiç beklemediğiniz bir anda yeniden hayatınıza girebileceği bir dönemdesiniz. Bu eski aşkın kapısını çalmasıyla, geçmişe dönüp bir daha bakma şansınız olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…