onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile yaraları iyileştiren Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık, aşk hayatında tutkularının derinleştiğini hissettirebilir. Ateşli ve tutkulu ruh halini daha da körükleyen bu enerji ise partnerinin nefes almakta zorlandığı bir atmosfer yaratabilir. İşte tam da bu noktada, onun duygusal alanına fazla müdahale etmemeye özen göstermeli ve arzularını kontrol etmeyi öğrenmelisin. 

Bekar Akrep burçları, sizleri de unutmadık! Eski bir aşkın, belki de hiç beklemediğiniz bir anda yeniden hayatınıza girebileceği bir dönemdesiniz. Bu eski aşkın kapısını çalmasıyla, geçmişe dönüp bir daha bakma şansınız olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Akrep burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın