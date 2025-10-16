Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Jüpiter, gökyüzünde bir kare oluşturarak, adeta bir görsel şölen sunuyor. Ancak bu durum sadece görsel bir şölen olmanın ötesinde, seni güçlü bir dönüşüm sürecine de çağırıyor. Bugün, derin duygularla sınanman olası. Kıskançlık belki de en belirgin duygu olabilir ya da kontrol etme arzusu yüzeye çıkabilir. Ama unutma ki gerçek güç teslimiyetle gelir.

Duygularını bastırmak yerine, onları dürüstçe paylaşmak kalbini arındırır. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bu durum duygusal yükünü hafifletecektir. Hislerin dile geliyorsa, korkusuzca söyle. Bugün, duygusal bir yolculuk olabilir. Hadi aşk için dürüst ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…