Sevgili Akrep, bugün seni biraz sarsacak bir haberimiz var. Güneş ve Jüpiter, gökyüzünde bir kare oluşturuyor ve bu durum seni güçlü bir dönüşüm sürecine çağırıyor. Sessiz ve derin sularında ilerliyorsun, ancak gözlerin büyük hamlelerin üzerinde. Bu, gizli kalmış yeteneklerini göstermek için mükemmel bir zaman. Tabii bunun için stratejik bir şekilde düşünmeli ve tam da zamanında kendini göstermelisin. Her şeyi bir anda ifşa etmek yerine, adımlarını dikkatli bir şekilde atmalısın.

Maddi konulara gelirsek, özellikle ortaklaşa kazançlar veya miras gibi konular üzerinde daha fazla durman gerekiyor. Jüpiter, büyük vaatlerle geliyor. Yine de Güneş'in her şeyin bir bedeli olduğuna dair uyarılanı göz ardı etme. Paranın hesabını bil ve kontrolü elden bırakma.

Gelelim aşktan haberlere! Bugün derin duygularla sınanabilirsin... Kıskançlık veya kontrol etme arzusu yüzeye çıkabilir. Ancak unutma ki, gerçek güç teslimiyetle gelir. Bugün duygularını bastırmadan, dürüstçe paylaşmak kalbini arındırır. Kendini ifade etmekten çekinme, bu senin duygusal yükünü hafifletecektir. Hislerin dile geliyorsa, korkusuzca söyle... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…