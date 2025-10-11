Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Venüs ve Neptün'ün karşı karşıya gelmesiyle duygusal bir labirentin içine girebilirsin. Bu iki gezegenin etkileşimi, sevdiğin kişinin ağzından çıkan kelimeler ile kalbinde yarattığı hisler arasında bir çelişki oluşturabilir. Bu durum, seni içe kapanık bir hale getirebilir ve belki de aşk hayatında bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Acaba aşk yolculuğunda ayrılık rüzgarları mı esmeye başladı?

Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, durum senin için biraz daha farklı bir hal alabilir. Geçmişte kapıyı kapattığını düşündüğün birine karşı içten bir özlem duyabilirsin. Ancak unutma ki bu özlem duygusu geçici bir durum olabilir. Bu nedenle, bugün enerjini geçmişe değil, geleceğe odaklamanda fayda var. Hayatın her anında 'yeni'ye yönelmek, senin için daha pozitif bir enerji yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…