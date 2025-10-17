onedio
18 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, iş hayatında bazı gizli baskılarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. Sanki tüm gözler üzerinde ve herkes senden bir şeyler bekliyor. Ancak unutma ki kendi sınırlarını hatırlamak ve korumak da son derece önemli. Bu farkındalık, seni hem daha özgür kılacak hem de üretkenliğini artıracak.

Hadi biraz da paradan söz edelim! Zira bugün uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir gün. Chiron'dan aldığın destek ile kısa vadeli kazançlar cazip görünse de sabır en iyi yatırım aracın olacak unutma! Geleceğini garantilemeni sağlayacak yatırımlar konusunda ise teknolojiye odaklan deriz. 

Aşk hayatında ise tutkularının derinleştiğini hissedebilirsin... Bu derin duygular bazen fazlasıyla yoğun olabilir. Öyle ki senin tutkulu ve arzulu ruh halin zaman zaman partnerini boğabilir. Bu yüzden onun duygusal alanına fazla müdahale etmemeye özen göstermeli, arzularını kontrol etmelisin! Bekar Akrep burçlarına da bir sürprizimiz var! Eski bir aşk, beklenmedik bir şekilde yeniden hayatınıza girebilir. Şimdi ona evet demek de hayır demek de sizin elinizde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

