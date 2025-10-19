Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça heyecanlı ve tutkulu bir gün olacak. Gökyüzünde Merkür ve Mars'ın kavuşumu gerçekleşiyor ve bu durum, aşk hayatında tutkunun zirveye tırmanmasına sebep oluyor. Bu iki gezegenin birleşimi, hem ilişkinde açıkça konuşma cesaretini artırıyor hem de senin güçlü duygusal reaksiyonları tetikliyor.

Ancak, bu durumun getireceği bir riskten de bahsetmeden geçmeyelim. Tutkunun doruklara çıktığı bu dönemde, kıskançlık duygularının da yükselme ihtimali var. Bu nedenle, kıskançlık konusunda dikkatli olmanı hatırlatmak isteriz. Kıskançlık dozunu iyi ayarlamalı ve sözcüklerinin gereğinden fazla etkili olabileceğini unutmamalısın.

Tutkulu sahiplenmeler, ilişkini güzelleştirebilir ve heyecanını artırabilir. Ancak aşırıya kaçan kıskançlık, aşkı öldürücü bir zehire dönüştürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…