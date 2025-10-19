onedio
20 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünkü gökyüzü sana hareketli ve enerjik bir gün vadediyor. Merkür ve Mars'ın bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, senin çalışma temponu da hızlandırıyor. Ancak bu durum, vücut saatinle biraz çatışabilir. Günlük rutinlerinin dışına çıkmanı sağlayan hızlı tempo, vücut saatini altüst edebilir ve seni biraz yorabilir.

Birçok plan yapma eğiliminde olabilirsin, ancak bu durum baş ve boyun bölgende gerginlik yaratıyor olabilir. Belki de bugün yapman gereken en iyi şey, saatlerini biraz 'geri almak'. İşte bu sayede kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin. Şimdi biraz dinlen ve rahatla. Unutma kaslarının da takviminde yeri olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

