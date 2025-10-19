Sevgili Akrep, haftanın ilk gününde, gökyüzündeki Merkür ve Mars'ın kavuşumu, ortak kaynaklar ve dönüşüm alanında gerçekleşiyor. Bu, haftaya derin düşüncelerle, güçlü bir iradeyle ve kararlılıkla başlayacağını müjdeliyor. İçinde uzun süredir birikmiş olan fikirler, artık harekete geçme vaktinin geldiğini fısıldıyor.

İşte tam da bu noktada kariyer hayatında finansal konular, sözleşmeler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir. Bu enerji, pazarlık masasında seni keskin zekanla öne çıkaracaktır. Dahası kâr getirecek adımları ustalıkla atmayı başaracağın bir dönem başlıyor. Şimdi riskleri yönetme konusunda doğuştan gelen yeteneğini kullanarak, her durumun üstesinden gelebileceğini gösterme vakti. Sıkı dur, kazanmaya oynuyorsun!

Aşk hayatında ise tutkunun doruklara çıktığı bir dönemdesin. Merkür ve Mars'ın kavuşumu, ilişkinde açıkça konuşma cesareti verirken, aynı zamanda güçlü duyguları da tetikliyor. Ancak, kıskançlık konusunda dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kıskançlık dozunu iyi ayarlamazsan, sözcüklerinin gereğinden fazla etkili olabileceğini unutma. Zira, tutkulu sahiplenmeler ilişkiyi güzelleştirse de kıskançlık aşkı öldürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…