Sevgili Akrep, bugün Güneş'in burcuna girişi ile birlikte, aşk hayatında adeta bir tutku fırtınası esmeye başlıyor. Bu enerji, eski bir aşkın kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilir, belki de eski sevgilinle yeniden bir araya gelme fırsatı yakalayabilirsin. Kim bilir, belki de bu güçlü enerji, seni beklenmedik bir aşka, belki de hayatının aşkına sürükleyebilir.

Kalbinin sesini iyi dinle... Çünkü Güneş burcunda olduğu süre boyunca, kalbin ne isterse evren onu sana sunabilir. Bu dönemde, aşk hayatında olduğu gibi kariyerinde de önemli adımlar atabilir, belki de hayalini kurduğun o terfiyi alabilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…