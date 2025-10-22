Sevgili Akrep, bugün Güneş, burcuna geçiş yapıyor. Şimdi senin sezonun başlıyor... Zira bu geçiş, yeniden doğuşun demek. Özellikle kariyerinde cesaret, sezgi ve liderlik bir araya geliyor, adeta bir sinerji oluşturuyor. Uzun süredir beklediğin, belki de umudunu yitirdiğin fırsatlar artık görünür hale geliyor, parmaklarının ucunda. Artık kim olduğunla ilgili tereddütlerin, belirsizliklerin son buluyor. Sahnedesin ve herkes bunu fark ediyor, ışığınla, enerjinle herkesi büyülüyorsun.

Bugün, projelerinde kararlılığını gösterme, bir vizyonu gerçeğe dönüştürme zamanı. Güneş, senin içsel gücünü, korkularınla yüzleştiğinde inanılmaz bir potansiyel açığa çıkacak şekilde ortaya çıkarıyor. Yönetimle, otoriteyle ya da yeni bir konumla ilgili güzel haberler kapıda, belki de beklediğin terfi, belki de yeni bir iş teklifi kariyerinin bir seyrini değiştirecek.

Biraz da aşk konuşalım! Güneş'in burcuna geçtiği bugün, pek tabii aşkta tutku zirvede! Eski bir ilişki yeniden alevlenebilir, eski aşkınla yeniden bir araya gelebilirsin ya da yepyeni bir enerji seni derin bir bağa, belki de beklenmedik bir aşka çekebilir. Kalbinden geçeni iyi dinle, çünkü Güneş burcundayken, kalbin ne istiyorsa o gerçekleşir... Yani aşkta da kariyerinde olduğu gibi senin zamanın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…