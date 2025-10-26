Sevgili Akrep, yeni bir haftaya enerjik ve iddialı bir ruh haliyle merhaba diyoruz. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu dönemde, iş hayatında hızlı ve keskin kararlar almanın tam sırası. Sana düzeni yeniden kurma ve kontrolü ele alma fırsatı sunan bu dönem, iş yaşamında yenilikler yapman için ideal bir süreci işaret ediyor.

Tam da bu noktada bir kriz durumuyla karşılaşsan dahi bu süreci fırsata çevirebilecek bir stratejik zekaya sahipsin bugün. Yeter ki enerjini doğru ve verimli bir şekilde yönlendirebildiğinden emin ol. Böylece hedeflediğin başarıları elde etmen kaçınılmaz hale gelecek. İş ilişkilerinde gösterdiğin kararlılık ve tutum, seni daha da görünür kılabilir ve yeni sorumluluklar almanı sağlayabilir.

Aşk hayatına geldiğimizdeyse, tam da sana yakışan iki kavram bugün dorukta: Gizem ve tutku! Bu derin ve yoğun duyguların sana yönlendirdiği bir ilişki de gündeminde olabilir şimdi. Ancak bugün ufak bir yanlış anlaşılmanın heyecan yaratma ihtimali de var. Bu durumda sakin kalmayı ve durumu doğru bir şekilde yönetmeyi denemelisin. Gizemler yerine belki de tutkularına yönelmeli, aşkı dolu dizgin ve heyecanla yaşamaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…