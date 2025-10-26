onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

27 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün geçmişin gölgesinde kalan sağlık sorunlarının tekrar gündeme gelme ihtimali var. Belki de bir süre önce atlatmış olduğun bir hastalık veya uzun süredir devam eden bir rahatsızlıkla ilgili olarak doktor kontrolüne gitmen gerekebilir. Bu durum, haftaya endişe dolu bir başlangıç yapmana sebep olabilir. Ancak endişelenmene gerek yok, çünkü senin için beklenen haberler oldukça olumlu.

Bedeninin şifa bulacağı bu süreçte, belki de uzun zamandır beklediğin rahat nefesi alabileceksin. Tabiii bu süreçte kendine iyi bakmayı unutmamalı ve bedeninin şifa bulmasına izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

