Sevgili Akrep, bugün iç dünyanda değişim rüzgarları esiyor... Mars ve Jüpiter'in uyumlu dansı, hem aile yaşamını hem de kariyer yolunu genişletiyor ve büyütüyor. Ev değişikliği, yeni bir şehre taşınma ya da beklenmedik bir miras gibi konular, hayatının ana gündem maddeleri olabilir. Uzun zamandır beklediğin, belki de hayatının yönünü belirleyecek bir haber sonunda kapını çalıyor.

İşte tam da bu noktada duygusal zekanın yüksekliği sayesinde, insan ilişkilerinde adeta bir fark yaratıyorsun. İnsanlarla kurduğun bağlarda, duygusal zekanın gücünü hissettireceksin. Ayrıca aile içinden biriyle birlikte yeni bir iş fikri üzerinde düşünebilirsin. Bu iş fikri, maddi getirisiyle seni güçlendirebilir; belki de beklediğinden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Ancak köklü bir değişim istiyorsan, biraz daha cesur olman ve sınırları sahiden aşman gerekebilir!

Aşk hayatında ise bugün kuruntular ve kıskançlık duygusu seni biraz zorlayabilir. Hatta, sevdiğin kişinin senden bir şeyler gizlediğini hissedebilirsin... Ancak unutma ki gerçek her zaman düşündüğün kadar dramatik olmayabilir. Önce sevdiğin kişiyi dinleyerek olana bitene sonra karar vermelisin. Hızlı kararlar yerine, sabırlı olmayı tercih etmek de Mars ile Jüpiter üçgeninin etkisi altında abartılardan kaçınmak ve ilişkin için yapacağın en iyi şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…