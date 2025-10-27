onedio
28 Ekim Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Bedensel farkındalığının tavan yaptığı bu gün, hem sana güç katacak hem de ağrı eşiğini biraz daha hassas hale getirecek. Kaslarında bir miktar kasılma, belki de bir sıkışma hissi yaşayabilirsin. Cildinde de bir gerginlik hissi olabilir. Bunlar, bastırılmış duygularının bedeninde oluşturduğu fiziksel yansımalar olabilir.

Mars'ın kırmızı ve enerjik ışığı, bugün seninle. Ancak bu enerji, seni korumak için değil, dönüştürmek için burada. Bu dönüşüm sürecinde, ruhsal yüklerini hafifletmeye çalış. Kendini bu yüklerden arındırdıkça, bedeninle olan ilişkin de daha barışçıl bir hal alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

