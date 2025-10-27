Sevgili Akrep, bugün iç dünyanda hissettiğin değişim rüzgarlarını biraz daha yakından inceleyelim. Mars ve Jüpiter'in uyumlu dansı, hayatının iki önemli alanı olan aile yaşamını ve kariyer yolunu genişletiyor ve büyütüyor. İşte bu da ev değişikliği, yeni bir şehre taşınma ya da beklenmedik bir miras gibi büyük değişikliklerin hayatının merkezine oturabileceği anlamına geliyor. Uzun zamandır beklediğin, belki de hayatının yönünü belirleyecek bir haber sonunda kulağına ilişiyor

Ama burada durmayalım, çünkü duygusal zekanın yüksekliği sayesinde, insan ilişkilerinde adeta bir fark yaratıyorsun. İnsanlarla kurduğun bağlarda, duygusal zekanın gücünü hissettirecek ve bu da ilişkilerini daha da güçlendirecek. Ayrıca aile içinden biriyle birlikte yeni bir iş fikri üzerinde düşünebilirsin. Bu iş fikri, maddi getirisiyle seni besleyebilir; belki de beklediğinden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Ancak, eğer köklü bir değişim istiyorsan, biraz daha cesur olman ve sınırları sahiden aşman şart! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…