Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Balık burcundaki nazik ve yumuşak enerjisi, seni duygusal bir iyileşme sürecine taşıyor. Biliyoruz ki kariyerinde her zaman kontrolü elinde tutmak istersin, ama bugün biraz rahat bırakıp akışı yakalamak sana beklenmedik bir hafiflik ve kolaylık sağlayabilir. Üstelik başarıyı da beraberinde getirebilir.

Tam da bu noktada, söz konusu kariyer olduğunda içgüdülerin seni doğru bir yöne çekecektir. Bu hissin peşinden gitmekten çekinme, çünkü yaratıcılığın ve sezgilerin birleştiği yerde, yeni ve heyecan verici fırsatlar kapını çalabilir. Parasal konulara geldiğimizde ise geçmişte yaptığın bir yatırım ya da seçim bugün karşılığını bulabilir. Bu durum, finansal güvenini yeniden inşa etmene yardımcı olacaktır.

Şimdi de aşktan konuşalım! Zira bugün, aşk hayatında derin ve anlamlı bağlantılar öne çıkıyor. Özellikle de eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda sözcüklerle ifade edilemeyecek bir yakınlık ve anlayış oluşabilir. Birbirinize karşı empatik bir şekilde yaklaşabilir ve hayatı sahiden paylaşmaya hazır olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Öte yandan eğer bekar isen, seni ruhsal düzeyde tamamlayacak bir enerjiye doğru çekilebilirsin... O hiç tanımadığın ruh, aslında sana çokça tanıdık gelebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…