Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Merkür ile Satürn arasında oluşan kare, sahiplenme ve güven duygularını yoğunlaştırıyor, adeta bir derinlik kazandırıyor. Zaten sen yüzeysel ilişkilerden ve sığ paylaşımlardan hiç hoşlanmıyorsun, değil mi?

Aşkta ve ilişkilerde, her zamankinden daha derin, daha gerçek ve daha samimi bir bağ arayışındasın. Senin bu arayışın, sıradan bir aşk hikayesinden çok daha öte... Sen, kalbinin en derin köşelerine kadar hissedeceğin, tutkularınla birlikle yanıp kavrulacağın bir aşk peşindesin. Peki, bu derin ve gerçek aşkı bulmak için kalbini açmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…