31 Ekim Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

31 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü Merkür ve Plüton'un altmışlığı senin enerjini tamamen yenileyecek. Bu güçlü ve derin dönüşüm enerjisi, her türlü detoks, terapi ve nefes çalışmalarının etkisini ikiye katlayacak. Ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Bedenin sana 'yeter' demeye başladığında, durmayı bil.

Ayrıca, bugün cinsel enerjinin de oldukça yüksek olacağını unutma. Ancak bu enerjiyi bastırmak yerine, onu yaratıcılığa dönüştürmeye ne dersin? Bu, ruhunu arındırmanın en etkili yolu olabilir. İster bir resim yap, ister bir şarkı yaz, isterse de bir hikaye oluştur; önemli olan bu enerjiyi olumlu bir şekilde kullanmak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

