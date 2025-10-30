Sevgili Akrep, bugün senin için adeta bir iletişim şöleni başlıyor. Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, senin için bir sihirli değnek etkisi yaratıyor ve her zamankinden daha etkileyici bir iletişim yeteneği sunuyor. Söylediğin her kelime, attığın her adım, adeta bir ışık hüzmesi gibi dikkatleri üzerine çekiyor. Sözlerin, etrafındaki kişiler üzerinde derin bir etki yaratma gücüne sahip.

Yazı işleri, medya faaliyetleri, sunumlar ve anlaşmalar için adeta mükemmel bir zaman diliminde olduğunu hissedeceksin. Sözlerinle etkileyici bir atmosfer oluşturacak, karşındakileri ise büyüleyeceksin. Tam da bu noktada kariyer hayatında, belki de bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir bilgi ya da belge, belki de yapacağın bir konuşma seni ön plana çıkarabilir. Şimdi, uzun zamandır emek verdiğin bir projeyi açıklamak için kusursuz bir zaman diliminde olabilirsin. Görünen o ki Plüton'un desteğiyle, her söylediğin cümle seni bugün bir adım daha ileriye taşıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…