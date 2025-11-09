onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

10 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

09.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seni bir dönüşüm rüzgarı bekliyor. Enerjin tavan yapmış durumda, adeta bir volkan gibi fışkırmaya hazır. Ancak bu enerjiyi kontrol altında tutmak senin elinde, unutma ki bir volkanın gücü patlamasında değil, lavlarını nasıl yönlendirdiğinde gizli.

Belki de bu enerji fazlasıyla bedenini sarmış olabilir; kaslarında ağrılar, içinde bir yanma hissi olabilir. Ancak bu durum seni korkutmasın, aksine bu enerjiyi bastırmak yerine, onu doğru bir şekilde yönlendirmen gerektiğini unutma. İçindeki bu ateşi, şifalanmak için kullanabilirsin. Kendini yenilemek, dönüştürmek için bu enerjiyi kullan. Bunun için kendine yeni günlük rutinler belirle. Sağlıklı bir beden için spora başla ve beslenme düzenini yeniden belirle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

