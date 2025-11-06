onedio
7 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Kasım Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, son zamanlarda belki de kendini biraz yorgun ve halsiz hissetmiş olabilirsin. Ancak şimdi tüm bu duyguları geride bırakma zamanı geldi. Çünkü sağlık açısından bir iyileşme dönemine giriş yapıyorsun. Vücudun eski gücünü kazanmaya başladı bile. Bu süreçte belki de en çok ihtiyacın olan şey olan moralini yükseltmeye başladın. Kendini daha enerjik ve pozitif hissetmeye başladığını da fark edeceksin tabii.

Öte yandan eğer bir tedavi sürecindeysen, bu sürecin sonuna doğru hızla ilerliyorsun. Tedavi sürecinin zorluğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak senin için artık bu zorlu sürecin sonuna gelindi. İçinde yeni bir yaşam enerjisi filizlenmeye başladı bile! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

