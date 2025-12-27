Sevgili Akrep, bu pazar günü evrenin sana sunduğu özel bir sürpriz var. İç dünyanda başlayacak bir şifa süreci seni bekliyor. Merkür ve Chiron'un gökyüzünde buluştuğu bu özel an, eski yaralarını sarman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu yaralar, güven, paylaşım ve maddi-manevi bağlılıklarla ilgili olabilir. Bu iyileşme süreci, seni daha güçlü, daha bilinçli ve daha dayanıklı bir birey haline getirecektir.

Tam da bu noktada, kendi sınırlarını aşmayı ve yeni bir yol çizmeyi düşünebilirsin. Chiron'un sana verdiği destekle, iş hayatında kendini daha güvende ve daha emin hissedebilirsin. Maddi özgürlüğünü kazanmak, bu süreçte odak noktan olabilir. Bu hedefe ulaşmak için, seni maddi anlamda tatmin edecek bir iş arayışına girebilir, ailenle paylaştığın ortak gelirlerde daha çok söz sahibi olmak isteyebilirsin. Kendi hayatını yönetmek, kendi kararlarını vermek için sesini yükselteceğin bu dönemde, atacağın adımların sonucunda başarıya ulaşacağın ise kesin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…