Sevgili Akrep, bugün yıldızların enerjisi seni daha stratejik düşünmeye yönlendiriyor. İş hayatında belirlediğin hedefler ve ilerlemek istediğin yollar üzerine yoğunlaşma eğilimindesin. Belki de bir fincan sıcak kahvenin eşliğinde, sessiz bir köşede kendi kendine bir strateji planı yapma zamanıdır. Kontrolü elinde tutmayı sevdiğini biliyoruz ve bugün tam da bunun için mükemmel bir gün olabilir.

Günün ikinci yarısındaysa, belki de uzun zamandır üzerinde bir yük gibi duran bir sorumluluğu yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Bu sorumluluk artık seni yoruyor olabilir mi? Eğer öyleyse, belki de artık bu yükü omuzlarından atma vakti gelmiştir. Kendine biraz nefes alacak alan yaratmanın zamanı geldi. İş hayatı ve başarı senin ilgini çekse de, biraz da dinlenme ve kendine vakit ayırma zamanı geldi. Kendi enerjini yeniden toplaman ve biraz da olsa rahatlaman için mükemmel bir zaman dilimi. Hadi bir mola ver ve enerjini topla. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…