Sevgili Akrep, bugün hayatının bir dönüm noktası olabilir! Çünkü Kış Gün Dönümü senin için zihinsel bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Güneş'in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, düşüncelerin, planların ve iletişim tarzın daha ciddi ve net bir boyut kazanıyor. Bugün söyleyeceklerin, gelecekte uzun süreli etkiler yaratabilir. Kendinden emin bir şekilde, belki de hayatının yeni bir dönemine ilk adımını atabilirsin.

Evet, bugün Pazar ama bu, önemli bir konuşmanın, bir yazışmanın ya da belirleyici bir kararın gündeme gelmesine engel olmuyor. İşte tam bu noktada Kış Gün Dönümü, sana sessizliğin ve doğru zamanda söz söylemenin gücünü hatırlatıyor. Hedeflerine ulaşmak ve ilerlemek istediğin yolda başarıya ulaşmak için, sessizliğin ve doğru zamanda konuşmanın ne kadar değerli olduğunu anlamak üzeresin.

Önüne engeller çıkarmaya çalışan rakiplerin, seni yeterince desteklemeyen yöneticilerin ve düşmanların varlığına rağmen bugün başarı senin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…