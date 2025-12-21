Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça yoğun ve enerjik bir gün olacak. Jüpiter ile Chiron'un kozmik enerjileri arasındaki kare, hayatının en hassas noktalarını, özellikle de ortak kazançlar, yatırımlar ve güven konularını mercek altına almanı gerektirecek. Bu Pazartesi günü, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir maddi konu ya da ortak bir kaynak kullanımı konusunda aşırı kontrolcü bir tavır sergileme eğiliminde olabilirsin.

Fakat evrenin senden istediği şey, bu kontrolcü tavrını bir kenara bırakman ve güven duygusunu hayatına daha fazla dahil etmen. Özellikle iş hayatında, bugün kriz yönetme yeteneklerin sınanacak. Ancak unutma ki, her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Bu durumda fırsatın, başkalarının görüşlerine ve önerilerine güvenmeyi öğrenmek olacak. Ekibinden destek almak, onların fikirlerini değerlendirmek ve bu süreçte güven duygusunu daha fazla hissetmek, hem maddi hem de manevi anlamda ilerlemene yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…