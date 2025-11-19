onedio
20 Kasım Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
20 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Kasım Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin günün! Güneş ve Merkür'ün kariyer evindeki muhteşem kavuşumu, seni ışıltılı bir yıldız gibi parlatıyor. Fikirlerinle çevrendekileri büyüleyebilir, hatta otorite figürlerinin dikkatini çekebilirsin. Bugün, adından çokça söz ettirecek önemli fikirler üreterek sektörünün seyrini değiştirebilirsin.  

Zira, bu kavuşum aynı zamanda seni yenilikçi düşüncelere itiyor. Belki de bir süredir aklında olan bir değişikliği bugün hayata geçirebilirsin. Cesur bir hamle ile çalışma tarzını güncellemek ise yeni bir yol çizmek için mükemmel bir adım olabilir. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kalbini yeniden canlandırıyor... Adeta duyguların tazeleniyor, tutkuların artıyor ve ilişkide kontrolü ele alma isteğin yükseliyor. Her şey “yeniden doğuş” enerjisiyle doluyor. Hiç tanımadığın bir yabancı ile yeni bir aşk, partnerinle heyecan dolu bir yeniden tanışma, birlikte yeni şeyler denemek ve çok daha fazlası aklından geçebilir. Tüm bunları düşün ama seni ihanete sürükleyebilecek gizem heyecanından uzak dur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
