Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Uranüs'ün karşıt duruşu, iş hayatında heyecan yaratan sürprizlerle karşılaşabileceğin anlamına geliyor. Aman dikkat bu aralar kontrolü elinde tutmak her zamankinden biraz daha zor olabilir. Ancak asla unutma ki kriz anlarında en büyük silahın soğukkanlılığın. İşte bugün bunu kullanmaya ihtiyacın var. Üstelik olumlu gelişmelerde de beklenmeyen tersliklerde de...

Tam da bu noktada bir başkasının çözemediği bir problemi çözme görevi belki de sana düşecek. Ama sen bu işi başarıyla halledeceksin, bundan eminiz. Bu durum, senin hızlı manevra yapabilme yeteneğini ortaya çıkaracak. Belki de yeni bir görev, farklı bir ekip, beklenmedik bir görüşme veya sürpriz bir teklif kapıda bekliyor olabilir. Bugünün ana teması 'güç sende', bu etkiyi kesinlikle hissedeceksin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantik yanını gün yüzüne çıkaracak. Derin ve anlamlı bir konuşma, sezgisel bir yakınlaşma veya kalbini ısıtacak bir itiraf bugün seni bekliyor olabilir. Aşk seni sarıyor, hem de en yakınındaki sevgisi ile seni şımartmaya hazırlanıyor. Öte yandan eğer bekarsan, platonik hislerin bugün gerçek bir ilişkiye dönüşebilir. Belki de bir dostluk aşk ile yeniden doğabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…