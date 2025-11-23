Sevgili Akrep, bugün seninle kariyerindeki dönüşüm enerjilerini konuşacağız. Bugün adeta bir süper kahraman gibi hissetmeni sağlayacak olan Güneş ile Plüton altmışlığı, seni zorluğun ne olduğu konusunda yeniden düşünmeye itiyor. Zira, işler zorlaştığında bile sanki bir peri madenine dokunmuş gibi, elini attığın her konuda görünmez bir destek hissediyorsun. Kriz yönetimi, stratejik planlama veya gizli bilgilerin açığa çıktığı konularda, bugün senin için bir avantaj günü olabilir. Haftanın ortasında hızlanacak olan işlerin temelini bugün atabilirsin.

Tam da bu noktada uzun zamandır seni rahatsız eden ve kısıtlayan bir durumu çözmek için kararlılıkla harekete geçebilirsin. Yöneticilerin veya iş arkadaşlarının senden beklentileri de artabilir bugün! Ancak bu beklentileri fazlasıyla karşılayacak enerjiye sahipsin. Bu sayede bugün zor bir gün olmaktan ziyade yeni başlangıçların ateşini yakman için fırsata dönüşecek.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal derinliklerin sana bir çağrı yapıyor. Partnerinle aranda uzun zamandır konuşulmayan konular varsa, bugün bunları yapıcı bir şekilde masaya yatırabilirsiniz. Tabii eğer bekarsan, yüzeysel ilişkiler artık senin için de tatmin edici olmayabilir. Gözlerinin içine baktığında 'Bu kişi tam da aradığım kişi' hissi yaratan biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…