Sevgili Akrep, bugün yüksek bir enerjiye hazır mısın? Zira bugün, senin günün olmaya aday! Güneş'in burcunda ilerlediği bugün, öz güvenin adeta çiçek açıyor. İş yerinde her zamankinden daha fazla görünürlük kazanıyor, sözlerin ile kulaklarda daha çok yankı buluyorsun.

Gücüne güç katan bugünün enerjisi ile ise günün ilerleyen saatlerinde liderlik etme isteğin daha da belirginleşiyor. Burcunun sana vadettiği odaklanma ve hedefe gitme yeteneği ile stratejik düşünme yeteneğini harmanlayarak her zamankinden daha hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olabilirsin. İşte şimdi, kariyerinde yeni bir kapı aralayacak bir gelişme kapını çalabilir. Elbette bu enerji ve hırsla, fırsatları kendin de yaratabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün, cazibenin zirve yaptığı günlerden biri olacak. Güneş'in burcundaki enerjisi, aşkın sıcak nefesini ensende hissetmeni sağlayacak. Haliyle bu enerjiyle dolup taşan ruhun romantizmin heyecanını da yaşayacak. Aşkı arıyorsan, karşılığını alacağın bugün; bir yandan duygusal yakınlaşmaları güçlendirecek jestler yapabilirsin flörtüne. Tabii bu ara aşkın seni bulması da son derece olası, gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…