Sevgili Akrep, bugün Güneş, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu da kariyer hayatında ekonomik, stratejik ve dönüşümsel konulara odaklanmanı gerekiyor. Belki de bugün, gizli kalmış bir fırsatla karşılaşabilir, ertelenmiş bir ödeme alabilir, beklediğin bir projeden haber gelebilir ya da yeni bir bütçe planı yapma fırsatı bulabilirsin. Yani, rotanı çizmeni sağlayacak para ve güç ile harekete geçmeye hazır olmak üzeresin.

Tam da bu noktada kontrolcü yanını biraz olsun bırakıp iş yükünü paylaşmayı düşünmelisin. Unutma ki bazı işlerin tek başına altından kalkmak yerine doğru kişilere dağıtılması, işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırmanı sağlar. Araştırmalar, finans yönetimi, veri toplama, psikoloji, kriz yönetimi, kurumsal iletişim gibi alanlarda keskin bir odak kazanabilirsin. Hadi, şimdi harekete geç; çünkü zafer önünde!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, tutkun ve heyecanın bugünlerde oldukça yoğun. Derin konuşmalar, ilişkide güveni artıran jestler veya bir sırrın açılması, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebilir. Ona bağlanmaya hazırsın, anlaşılan! Ama eğer bekarsan, bu kez anlık dürtüler ve Yay burcundaki Güneş seni heyecandan heyecana sürükleyecek. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…