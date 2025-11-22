Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde Merkür ve Jüpiter arasında oluşan üçgen, iş hayatında en güçlü yönlerini, sezgilerini ve stratejik zekanı ön plana çıkarıyor. Bu enerji, karmaşık projeleri çözme, uzun vadeli planlarını netleştirme ve kritik toplantılarda fikirlerini güçlü ve etkileyici bir şekilde sunma konusunda sana yardımcı olacak. Bugün, özellikle gizli detayları fark etme ve onları avantaja çevirme konusunda büyük bir güç bulunuyor.

Finansal konularda ve iş alanında beklenmedik fırsatlar hızla karşına çıkabilir. Yatırım, ödeme veya iş anlaşmaları konusunda doğru adımları attığında, kazanmanın daha da kolaylaşacağı bir dönemdesin. Jüpiter'in üçgeninden aldığın güçle geniş bir vizyon ve cesur bir perspektif elde edebilirsin. Bu sayede, haftayı tatmin olmuş ve başarılı hissederek kapatabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Eski bir iletişimin yeniden canlanması veya beklenmedik bir mesaj, kalbini heyecanlandırabilir. Duyguların yoğun ve derin bir şekilde yüzeye çıkıyor. Bu duygusal dalgalanmayı iyi yönetmeye çalış. Merkür ile Jüpiter arasındaki etkileşim sayesinde, uzun zamandır içinde sakladığın hisler su yüzüne çıkabilir. İtirafa ya da derin bir itirafa var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…