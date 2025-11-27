Sevgili Akrep, bugün Merkür sonunda retro hareketine son veriyor ve durağan konuma geçiyor. Bu durum, iş hayatında bazı gizli gerçeklerin yüzeye çıktığı bir süreci işaret ediyor. Tam da bu noktada bazı arkadaşının ya da iş ortağının davranışları sana tuhaf gelebilir, belki de şüpheye düşebilirsin. Şimdi şüphelerini görmezden gelme, zira sezgilerin en büyük rehberin ve sana yine doğruyu gösteriyor olabilirler.

Projelerini toparlamak için kendi başına çalışmanın daha verimli olabileceğini da göreceksin. Senin hızına ya da hedeflerine yaklaşamayan kişilerle zaman kaybetmemek en büyük avantajın olacak. Bunu yanında Eğer birilerinin seni yavaşlattığını hissediyorsan, koyduğun mesafe hızlanman kadar güçlenmeni de sağlayabilir. Ancak güvensizlik ve şüphelere dönecek olursak, finansal ortaklıklara dikkat et deriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise kıskançlık fırtınalarının esmekte olduğunu görebiliriz. Eğer partnerinin bir şeyleri gizlediğini düşünüyorsan, durumun üzerine gitmekten çekinme. Elbette aranızda büyük bir sır veya gizem olmak zorunda değil. Belki de sadece seni kırmamak için bazı şeyleri eksik söylemek zorunda hissetmiştir kendini. İşte bu yüzden onunla yüzleşmeden ve anlamaya çalışmadan, ipleri sakın koparma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…