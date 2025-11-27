onedio
28 Kasım Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
28 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

27.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Kasım Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür sonunda retro hareketine son veriyor ve durağan konuma geçiyor. Bu durum, iş hayatında bazı gizli gerçeklerin yüzeye çıktığı bir süreci işaret ediyor. Tam da bu noktada bazı arkadaşının ya da iş ortağının davranışları sana tuhaf gelebilir, belki de şüpheye düşebilirsin. Şimdi şüphelerini görmezden gelme, zira sezgilerin en büyük rehberin ve sana yine doğruyu gösteriyor olabilirler. 

Projelerini toparlamak için kendi başına çalışmanın daha verimli olabileceğini da göreceksin. Senin hızına ya da hedeflerine yaklaşamayan kişilerle zaman kaybetmemek en büyük avantajın olacak. Bunu yanında Eğer birilerinin seni yavaşlattığını hissediyorsan, koyduğun mesafe hızlanman kadar güçlenmeni de sağlayabilir. Ancak güvensizlik ve şüphelere dönecek olursak, finansal ortaklıklara dikkat et deriz! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise kıskançlık fırtınalarının esmekte olduğunu görebiliriz. Eğer partnerinin bir şeyleri gizlediğini düşünüyorsan, durumun üzerine gitmekten çekinme. Elbette aranızda büyük bir sır veya gizem olmak zorunda değil. Belki de sadece seni kırmamak için bazı şeyleri eksik söylemek zorunda hissetmiştir kendini. İşte bu yüzden onunla yüzleşmeden ve anlamaya çalışmadan, ipleri sakın koparma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

