Sevgili Başak, bugün ev ve iş yaşamında birtakım hareketlilikler söz konusu olabilir. Yönetici gezegenin Merkür, Uranüs ile karşıt açı yaparak iç düzeninin ile uzak yolculuklar, inançlar ve hukuk konuları arasında tansiyon yaratabilir. Bu durum, ev veya mülkle ilgili ani bir karar alman gerektiğinde kendini gösterebilir. Bu karar, belki de yurt dışı planlarını veya akademik çalışmalarını etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var. Zira, kararın ne olursa olsun ailenin desteğini alarak ilerlemek isteyeceğini biliyoruz!

İş hayatında da benzer bir durum söz konusu olabilir. Temel inançların veya uzun vadeli hedeflerin, aniden ortaya çıkan gelişmelerle sınanabilir. Uzaklardan gelen bir haber veya hukuki bir süreç, çalışma düzenini tamamen değiştirebilir. Bu durumda esnek olman ve planlarındaki ani değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olman gerekebilir. Mevcut düzene aldırma, değişim daha iyi olabilir.

Gelelim aşka! Merkür ve Uranüs arasındaki karşıt açı, partnerinle aranda ev veya aile yaşamınız hakkında ani bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Bu tartışma, partnerinin veya flörtünün beklenmedik bir şekilde özgürlükçü veya asi bir fikir ortaya atmasıyla başlayabilir. Bu durumda, duygusal güvenliğinle, ilişkindeki heyecan ve değişkenlik ihtiyacı arasında bir denge kurman gerekebilir. Bu dengenin nasıl sağlanacağı konusunda ise, sana önerimiz, her zaman olduğu gibi, açık bir iletişim ve anlayış olacaktır. Tartışma nereye giderse gitsin, onu anlamaya çalış' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…