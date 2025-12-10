onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa Merkez Bankası'ndan Halka "Evde Nakit Para Saklayın" Çağrısı

Avrupa Merkez Bankası'ndan Halka "Evde Nakit Para Saklayın" Çağrısı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 19:26

Avrupa Merkez Bankası (AMB) vatandaşlara evlerinde nakit para bulundurmalarına dair bir çağrıda bulundu. Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Bülteni'nin altıncı sayısı kapsamında yayımlanan 'Keep calm and carry cash' (Sakin olun ve nakit taşıyın) başlıklı makalede, Euro bölgesinde yaşanan dört büyük kriz dönemi incelendi ve halka bazı uyarılar yapıldı. 

AMB, nakit para taşımanın artık bir güvenlik önlemi olduğunun altını çizdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Merkez Bankası (AMB) vatandaşlara evlerinde nakit bulundurmaları konusunda çağrıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) vatandaşlara evlerinde nakit bulundurmaları konusunda çağrıda bulundu.

AMB, yayınladığı 'Keep calm and carry cash' (Sakin olun ve nakit taşıyın) başlıklı makalesinde, vatandaşları evlerinde bir miktar nakit para bulundurmaları konusunda uyardı. Her ne kadar dijital ödeme yöntemleri yaygınlaşmış olsa da banknot değerlerinin son yirmi yılda değerinin arttığı aktarıldı. Banknot dolaşım hacminin, Euro bölgesi GSYH’sinin yüzde 10’unun üzerinde kalmaya devam ettiğinin altı çizildi. 

AMB, banka sisteminden bağımsız bir değer saklama aracı olarak nakit paranın hâlâ talep gördüğünü belirtti. Özellikle son zamanlarda yaşanan dijital arızalar dolayısıyla bu çağrı daha da önem taşıyor. Aktarılan verilerde, özellikle kriz dönemlerinde (ekonomik sıkıntı, pandemi, savaş gibi) nakit talebinin arttığı belirtildi ve bunun da nakitin hâlâ “güvenli liman” algısıyla kullanıldığına işaret ettiği belirtildi.

Küresel salgınlar, savaşlar, dijital altyapıyı etkileyen olaylar...

Küresel salgınlar, savaşlar, dijital altyapıyı etkileyen olaylar...

AMB'nin açıklamasında geçmişte küresel salgınlar, savaşlar ve geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de dijital altyapıyı bir anda devre dışı bırakabilecek gelişmelerin olabileceği belirtildi. Böyle bir durumda alışveriş yapabilmenin tek yolu ise fiziksel para olacak. Ayrıca kriz sırasında hem yurtiçi hem yurtdışından talep (örneğin döviz talebi) dolayısıyla banknot stoku ve dolaşımının arttığı, bunun da nakitin likidite ve güven unsuru olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Sonuç olarak AMB açısından bu durum, dijitalleşme ne kadar yaygın olursa olsun nakit paranın ekonomi ve finansal istikrar için vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın