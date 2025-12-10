Avrupa Merkez Bankası'ndan Halka "Evde Nakit Para Saklayın" Çağrısı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) vatandaşlara evlerinde nakit para bulundurmalarına dair bir çağrıda bulundu. Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Bülteni'nin altıncı sayısı kapsamında yayımlanan 'Keep calm and carry cash' (Sakin olun ve nakit taşıyın) başlıklı makalede, Euro bölgesinde yaşanan dört büyük kriz dönemi incelendi ve halka bazı uyarılar yapıldı.
AMB, nakit para taşımanın artık bir güvenlik önlemi olduğunun altını çizdi.
Küresel salgınlar, savaşlar, dijital altyapıyı etkileyen olaylar...
