Avrupa Merkez Bankası'ndan Halka "Evde Nakit Para Saklayın" Çağrısı

AMB, yayınladığı 'Keep calm and carry cash' (Sakin olun ve nakit taşıyın) başlıklı makalesinde, vatandaşları evlerinde bir miktar nakit para bulundurmaları konusunda uyardı. Her ne kadar dijital ödeme yöntemleri yaygınlaşmış olsa da banknot değerlerinin son yirmi yılda değerinin arttığı aktarıldı. Banknot dolaşım hacminin, Euro bölgesi GSYH’sinin yüzde 10’unun üzerinde kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.

AMB, banka sisteminden bağımsız bir değer saklama aracı olarak nakit paranın hâlâ talep gördüğünü belirtti. Özellikle son zamanlarda yaşanan dijital arızalar dolayısıyla bu çağrı daha da önem taşıyor. Aktarılan verilerde, özellikle kriz dönemlerinde (ekonomik sıkıntı, pandemi, savaş gibi) nakit talebinin arttığı belirtildi ve bunun da nakitin hâlâ “güvenli liman” algısıyla kullanıldığına işaret ettiği belirtildi.