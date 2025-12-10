onedio
Vukuatları Bitmeyen Şırdancı Mehmet Arabasıyla Yayaya Çarptı: Yaya Acil Ameliyata Alındı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
10.12.2025 - 18:07

Sosyal medyada 'Şırdancı Mehmet' adıyla tanınan Mehmet Sur, vukuatları nedeniyle gündemimizden düşmüyor. Daha önce uçakta yediği şırdan yüzünden markanın kara listesine alınan isim, bu kez bir trafik kazasına karıştı. 

Şırdancı Mehmet, kullandığı araçla Muş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yayanın ağır yaralandığı aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet, aracıyla bir yayaya çarptı.

Şırdancı Mehmet adıyla tanınan Mehmet Sur, Muş'ta kullandığı araçla karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, yaralının tedavisinin ise devam ettiği aktarıldı.

Uçakta şırdan yiyen fenomen, 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı.

Şırdan yemeği sunumlarıyla sosyal medyada fenomen olan isim, uçakta yaptığı yolculuk sırasında kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemiş ve o anları hesabından yayınlamıştı. Bu videonun ardından ise 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı.

Altı aylık cezasının bitmesinin ardından Şırdancı Mehmet, uçağa binmiş ve bu kez de 'Efsane tüm hızıyla geri döndü.' paylaşımı yapmıştı.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
