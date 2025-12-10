Vukuatları Bitmeyen Şırdancı Mehmet Arabasıyla Yayaya Çarptı: Yaya Acil Ameliyata Alındı

Şırdan yemeği sunumlarıyla sosyal medyada fenomen olan isim, uçakta yaptığı yolculuk sırasında kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemiş ve o anları hesabından yayınlamıştı. Bu videonun ardından ise 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı.

Altı aylık cezasının bitmesinin ardından Şırdancı Mehmet, uçağa binmiş ve bu kez de 'Efsane tüm hızıyla geri döndü.' paylaşımı yapmıştı.