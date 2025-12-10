Vukuatları Bitmeyen Şırdancı Mehmet Arabasıyla Yayaya Çarptı: Yaya Acil Ameliyata Alındı
Sosyal medyada 'Şırdancı Mehmet' adıyla tanınan Mehmet Sur, vukuatları nedeniyle gündemimizden düşmüyor. Daha önce uçakta yediği şırdan yüzünden markanın kara listesine alınan isim, bu kez bir trafik kazasına karıştı.
Şırdancı Mehmet, kullandığı araçla Muş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yayanın ağır yaralandığı aktarıldı.
Sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet, aracıyla bir yayaya çarptı.
Uçakta şırdan yiyen fenomen, 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı.
