Popüler Çocuk Oyuncağı Acil Olarak Toplatılıyor! Kapış Kapış Gidiyordu

Gökçe Cici
10.12.2025 - 16:17

Dünyada güvenilir markalar arasında gösterilen Crayola, son günlerde beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), markaya ait pip-Cubes adlı mıknatıslı yapı küplerinin çocuklar için tehlike oluşturduğunu açıkladı. Olayın henüz ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı duyurulsa da yetkililer uyarıyor.

CPSC’nin yaptığı incelemelerde mıknatısların küplerden düşebildiği belirlendi

Federal güvenlik uzmanları, pip-Cubes setlerindeki mıknatısların bazı ürünlerde küplerin kenarlarından ayrılabildiğini tespit etti. Mıknatıslar küçük parçalar halinde çocuklar tarafından yutulduğunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Birden fazla mıknatısın yutulması halinde çocukların bağırsak dokularında sıkışma ve delinme riski bulunduğu belirtildi.

CPSC’nin yaptığı incelemelerde henüz rapor edilen bir yaralanma vakası olmadığı duyuruldu. Ancak riskin ölümcül olabileceğinin altı çizildi. Kurum, ebeveynleri uyararak pip-Cubes oyuncaklarının çocuklardan uzaklaştırılmasını istedi. Crayola logosuyla satılmış olsa da ürünlerin üreticisi CreateOn firması olarak açıklandı ve ailelerin oyuncakları iade ederek ücretsiz değişim yapabileceği belirtildi.

Ürün internetten tüm dünyaya satıldı, 9 binden fazla set geri çağırılıyor

Geri çağırma kapsamına alınan ürünlerin Mayıs-Temmuz 2025 döneminde satıldığı doğrulandı. Toplamda yaklaşık 9 bin 400 setin, Michaels mağazaları, Michaels.com ve Amazon üzerinden tüketicilere ulaştığı açıklandı. Bu kapsamda 24 ve 27 parçalı setlerin 'Cesur Renkler' ve 'Parlak' serilerinin geri çağırıldığı belirtildi. Paylaşılan teknik bilgilere göre setlerin model ve UPC numaraları resmi açıklamalarda kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililer, Crayola gibi köklü markaların bile üçüncü taraf üreticilerin hatalarından etkilenebileceğini, bu nedenle ailelerin oyuncakları düzenli olarak kontrol etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. CreateOn ise yaptığı açıklamada güvenliği temel ilke olarak benimsediklerini belirterek tüketicilerden özür diledi ve hızlı bir çözüm süreci yürüttüklerini bildirdi.

