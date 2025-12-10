Popüler Çocuk Oyuncağı Acil Olarak Toplatılıyor! Kapış Kapış Gidiyordu

Geri çağırma kapsamına alınan ürünlerin Mayıs-Temmuz 2025 döneminde satıldığı doğrulandı. Toplamda yaklaşık 9 bin 400 setin, Michaels mağazaları, Michaels.com ve Amazon üzerinden tüketicilere ulaştığı açıklandı. Bu kapsamda 24 ve 27 parçalı setlerin 'Cesur Renkler' ve 'Parlak' serilerinin geri çağırıldığı belirtildi. Paylaşılan teknik bilgilere göre setlerin model ve UPC numaraları resmi açıklamalarda kamuoyuyla paylaşıldı.

Yetkililer, Crayola gibi köklü markaların bile üçüncü taraf üreticilerin hatalarından etkilenebileceğini, bu nedenle ailelerin oyuncakları düzenli olarak kontrol etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. CreateOn ise yaptığı açıklamada güvenliği temel ilke olarak benimsediklerini belirterek tüketicilerden özür diledi ve hızlı bir çözüm süreci yürüttüklerini bildirdi.