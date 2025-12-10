Popüler Çocuk Oyuncağı Acil Olarak Toplatılıyor! Kapış Kapış Gidiyordu
Dünyada güvenilir markalar arasında gösterilen Crayola, son günlerde beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), markaya ait pip-Cubes adlı mıknatıslı yapı küplerinin çocuklar için tehlike oluşturduğunu açıkladı. Olayın henüz ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı duyurulsa da yetkililer uyarıyor.
CPSC’nin yaptığı incelemelerde mıknatısların küplerden düşebildiği belirlendi
Ürün internetten tüm dünyaya satıldı, 9 binden fazla set geri çağırılıyor
