14 Yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş Eski Dünya Şampiyonunu Mat Etti!

Monako’da düzenlenen 'Nesillerin Çatışması' serisinde Erdoğmuş’un rakibi, tecrübesi ve saldırgan oyun tarzıyla bilinen Fransız satranç yıldızı Maxime Vachier-Lagrave’ydi. Bu karşılaşma Lagrave’in dünya yıldırım şampiyon ünvanına sahip olması nedeniyle dünya satranç takipçileri tarafından yakından izlendi.

Yıllardır elit seviyede mücadele eden Lagrave’e karşı Erdoğmuş’un gösterdiği sakin ve agresif hamle dengesi dikkat çekti. Çok sayıda uluslararası yorumcu ise bu hamleleri, satranç dünyasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumluyor