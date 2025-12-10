14 Yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş Eski Dünya Şampiyonunu Mat Etti!
Henüz 14 yaşında olmasına rağmen dünya satranç sahnesinde kendine yer açmayı başaran Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir başarıya daha imza attı. Monako’da düzenlenen 'Nesillerin Çatışması' serisinde, satranç dünyasının tecrübeli isimlerinden biri olan Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave’yi mağlup etti.
Üstelik Erdoğmuş, aktif sporcular arasında FIDE listesine göre 'en genç büyükusta' ünvanını elinde bulunduruyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 14 yaşında ancak dünyanın en tehlikeli oyuncuları karşısında soğukkanlılığını koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FIDE sıralamasında aktif oyuncular arasında en genç "büyükusta" ünvanına sahip.
Başarı yolculuğu 8 yaşında Avrupa şampiyonluğuyla başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın