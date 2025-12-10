onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
14 Yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş Eski Dünya Şampiyonunu Mat Etti!

14 Yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş Eski Dünya Şampiyonunu Mat Etti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 16:00

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen dünya satranç sahnesinde kendine yer açmayı başaran Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir başarıya daha imza attı. Monako’da düzenlenen 'Nesillerin Çatışması' serisinde, satranç dünyasının tecrübeli isimlerinden biri olan Fransız GM Maxime Vachier-Lagrave’yi mağlup etti.

Üstelik Erdoğmuş, aktif sporcular arasında FIDE listesine göre 'en genç büyükusta' ünvanını elinde bulunduruyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz 14 yaşında ancak dünyanın en tehlikeli oyuncuları karşısında soğukkanlılığını koruyor.

Henüz 14 yaşında ancak dünyanın en tehlikeli oyuncuları karşısında soğukkanlılığını koruyor.

Monako’da düzenlenen 'Nesillerin Çatışması' serisinde Erdoğmuş’un rakibi, tecrübesi ve saldırgan oyun tarzıyla bilinen Fransız satranç yıldızı Maxime Vachier-Lagrave’ydi. Bu karşılaşma Lagrave’in dünya yıldırım şampiyon ünvanına sahip olması nedeniyle dünya satranç takipçileri tarafından yakından izlendi. 

Yıllardır elit seviyede mücadele eden Lagrave’e karşı Erdoğmuş’un gösterdiği sakin ve agresif hamle dengesi dikkat çekti. Çok sayıda uluslararası yorumcu ise bu hamleleri, satranç dünyasında yeni bir dönemin işareti olarak yorumluyor

FIDE sıralamasında aktif oyuncular arasında en genç "büyükusta" ünvanına sahip.

FIDE sıralamasında aktif oyuncular arasında en genç "büyükusta" ünvanına sahip.

Erdoğmuş, 1 Nisan 2024’te Grenke Açık Satranç Turnuvası’nda son normunu tamamlayarak GM (Grandmaster-Büyükusta) ünvanını aldı. Bu ünvan, satranç sporunda ulaşılabilecek en üst seviye olarak kabul ediliyor. 

Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE) yayınladığı listeye göre Erdoğmuş, aktif sporcular arasında bu ünvana sahip en genç isim konumunda. Aynı zamanda satranç tarihindeki en genç büyük ustalar listesinde de 4. sıraya yerleşmiş durumda.

Başarılarını yalnızca rekorlarla sınırlı tutmayan Erdoğmuş, 13 yaşındayken canlı derecelendirme sisteminde 2569 Elo puanına ulaşarak, satranç efsanesi Judit Polgar’ın 34 yıldır kırılamayan 2555 Elo rekorunu da geride bıraktı. Türkiye’deki büyükusta sayısı da Erdoğmuş’un ünvanıyla birlikte 16’ya yükseldi.

Başarı yolculuğu 8 yaşında Avrupa şampiyonluğuyla başladı.

Başarı yolculuğu 8 yaşında Avrupa şampiyonluğuyla başladı.

2011 yılında Bursa’da doğan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2019’da henüz 8 yaşındayken Avrupa Şampiyonu olarak adını duyurdu. Ardından 2021’de usta adayı (CM), 2022’de Türkiye’nin en genç Uluslararası Ustası (IM) ünvanını aldı. Kısa süre içinde FIDE Ustası (FM) ve büyükusta normlarını da peş peşe tamamladı.

Erdoğmuş, Chessable Sunway Sitges ve Cidde Uluslararası Satranç Festivali gibi üst düzey organizasyonlarda gösterdiği güçlü performanslarla kariyer basamaklarını hızlı adımlarla tırmandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın